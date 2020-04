Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Roller gestohlen.

Lippe (ots)

Am Samstag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr entwendeten Unbekannte einen Roller in der Bahnhofstraße vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Roller der Marke Luxxon hat einen gebrochenen Auspuffschutz. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu richten.

