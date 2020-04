Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Diebstahl in Grundschule.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen drangen Unbekannte in eine Grundschule in der Kirchheider Straße ein. Dafür beschädigten die Täter ein Fenster und entkamen unerkannt. Entwendet wurden ein Flachbildfernseher sowie zwei Computer. Hinweise zu der Straftat richten Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090.

