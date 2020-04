Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Meierberg. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Fiat Ducato Kleintransporter die Meierberger Straße (K51) von Meierberg kommend in Fahrtrichtung Bösingfeld. Gegen 21.30 Uhr kam ihm auf gerader Strecke ein roter VW Golf Kombi mit Anhänger entgegen, der mittig auf der Fahrbahn unterwegs war. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, lenkte der Kleintransporter nach rechts und stieß dabei mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Leitplanke. Am Fiat Ducato entstand ein Sachschaden von 4.000 EUR. Der VW-Fahrer fuhr weiter in Richtung Meierberg ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180 entgegen.

