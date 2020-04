Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Nachbar bedroht

Lippe (ots)

Horn-Bad Meinberg - (ho) Am Freitagabend bedrohte ein 52-jähriger Mann in der Haustenbecker Straße seinen Nachbarn. Dabei hantierte er mit einem Schwert herum und hielt ein weiteres Schwert in der Hand, als die alarmierte Polizeistreife eintraf. Zudem hatte der Mann eine Schusswaffe im unmittelbaren Zugriffsbereich. Die Polizeibeamten überwältigten den Mann und nahmen ihn in zur Verhinderung von Straftaten Gewahrsam.

