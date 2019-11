POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Mayen

Am Montag, 04.11.19, wurde um 08.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht in Mendig, In der Hohl gemeldet. Dort wurde ein Zaunpfeiler der zur Einfahrt der Schützenhalle grenzt umgefahren. Als Unfallzeitpunkt dürfte das vorherige Wochenende anzunehmen sein.

