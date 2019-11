Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots)

Am Nachmittag des 05.11.19,kam es in Mayen, im Bereich der Siegfriedstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Aufgrund des geringen Sicherheitsabstanden streifte ein entgegenkommender roter Audi den verkehrsbedingt haltenden Pkw am hinteren linken Heck und setzte seine Fahrt fort ohne die Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

