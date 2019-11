Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Werkzeugdiebstahl Kaisersesch

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 31.10.19 bis zum 04.11.19 in den Rohbau eines Heizkraftwerkes an der Regionalen Schule in Kaisersech, Im Haag ein und entwendeten Werkzeug von dieser Baustelle. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben?

