Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streitschlichter geschlagen

Iserlohn (ots)

Ein 26-jähriger Iserlohner befand sich am gestrigen Mittwoch, 24.04.2019, gegen 18:15 Uhr, in der Buslinie 1 zwischen der Haltestelle "Waldemeistraße" und "Polizei". Er saß in der letzten Sitzreihe und beobachtete einen Streit zwischen zwei weiblichen Personen und zwei männlichen unbekannten Männern. Als er den Damen helfen wolle, bekam er direkt einen Schlag ins Gesicht. Des Weiteren wurde er herumgestoßen und das T-Shirt und die Halskette wurden hierbei beschädigt. Anschließend sind die Unbekannten aus dem Bus in Richtung Innenstadt geflohen. Der Geschädigte hat die zwei Personen noch bis in die Innenstadt verfolgt und sie dann aus den Augen verloren.

Täterbeschreibung: 1. Person: ca. 1,80 m groß, etwa 30 Jahre alt, volles dunkles Haar und Vollbart, schwarze Kleidung, schwarzer Rucksack 2. Person: ca. 1,60 m groß, etwa 30 Jahre alt, Glatze, blaues Hemd Beide Täter sprachen Englisch.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

