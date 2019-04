POL-MK: Einbrecher in Tankstelle

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden (ots)

Drei Täter In der heutigen Nacht, gegen 02:22 Uhr, schlugen drei unbekannte Täter zunächst eine Fensterscheibe einer Tankstelle an der Hämmerstraße ein. Im Innenraum machten sich die Täter an den Regalen, Schubladen und dem Kassenbereich zu schaffen. Sie entwendeten Zigaretten und Bargeld. Personenbeschreibung: 3 Täter, dunkel gekleidet, schwarze Kapuzen auf dem Kopf Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder Fahrzeugen im Bereich Bösperdes nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

