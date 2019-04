Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern

Hemer (ots)

Ein oder mehrere Täter hebelten in der Zeit vom 22.04., 20:00 Uhr - 23.04.2019, 21:00 Uhr am Küchenfenster und an der Kellertür einer Wohnung in der Straße Hellkamp. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

