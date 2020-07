Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Zusammenstoß zwischen Motorrad mit Seitenwagen und Auto - Leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 28-jähriger Mann fuhr am Freitag, 18.07.20, gegen 18 Uhr, mit seinem Motorrad mit Seitenwagen auf der L140 zwischen der Einmündung von Marzell in Richtung Wies-Stockmatt. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Der Audi-Fahrer sowie eine Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die L140 komplett gesperrt werden.

