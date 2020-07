Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mit Haftbefehl gesuchter Randalierer festgenommen

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79576 Weil am Rhein, OT Friedlingen, Rheinpark

Durch einen Passanten wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann in der Nähe des Rheinparks in Weil am Rhein - Friedlingen randalieren würde und auf Autos einschlagen würde. Nach beschleunigter Anfahrt und erneuten Zeugenhinweisen konnte der Mann festgenommen werden. Der 29-jährige Mann verursachte Sachschaden und hielt sich zudem illegal in Deutschland auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Weiterhin war der Mann mit einem Haftbefehl gesucht. Er wurde in das Gefängnis nach Freiburg verbracht, in welchem er seine sechsmonatige Haftstrafe absitzen wird.

Ereigniszeit: 18.07.2020, 19.45 Uhr

PS/RW Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell