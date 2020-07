Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Umhängetasche - Zeugenaufruf -

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79618 Rheinfelden, Stadtgebiet, Schildgasse

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, hielt sich ein 41 Jahre alter Mann in einer in einem Baumarkt befindlichen Bäckerei in der Schildgasse auf. Er saß auf den außerhalb des Marktes befindlichen Sitzmöglichkeiten des im Bereich der Schönenbergerstraße gelegenen Haupteingangs. Seine orange-gelb-weiße Umhängetasche der Marke "Freitag" hängte er über seinen Stuhl, wo er sie nach Verlassen der Bäckerei vergaß. Nachdem er dies bemerkte und zum Markt zurückkehrte, war die Tasche an der Bäckerei abgegeben worden, jedoch fehlte die Geldbörse. Darin befand sich ein größerer zweistelliger Geldbetrag.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 74040 zu melden.

cw/RR Gö/FLZ

