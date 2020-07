POL-FR: Trunkenheitsfahrt

Polizeipräsidium Freiburg

Am Samstag, gg. 13.35 Uhr, wurde ein auf der B 31 auffällig, teils in Schlangenlinien, fahrender Pkw gemeldet. Bei der Überprüfung des Streckenabschnitts konnte der besagte Pkw durch die Polizei festgestellt werden. Der Grund für die beschriebene Fahrweise zeigte sich bei der Kontrolle recht schnell. Der 35 Jahre alte Fahrzeuglenker war deutlich alkoholisiert. Eine Atemalkoholmessung erbrachte umgerechnet einen Wert von über 2 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe, Einbehaltung des Führerscheins musste der Fahrer ohne Wohnsitz im Bundesgebiet eine 4stellige Summe als Sicherheitsleistung bezahlen, bevor er Verwandten in Obhut gegeben werden konnte.

