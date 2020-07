Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen-Königschaffhausen, LKr Emmendingen Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gg. 17:20 Uhr, kam es am Ortsausgang von Königschaffhausen (L105) zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 15jährige Radfahrerin verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ergab sich folgender Unfallhergang. Die jugendliche Radfahrerin fuhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Sasbach, als sie von einem schwarzen Kleinwagen überholt wurde. Beim Überholvorgang touchierte der Pkw die Radfahrerin in dessen Folge diese das Gleichgewicht verlor und stürzte. Das Mädchen verletzte sich leicht an Schulter und Oberschenkel und wurde vorsorglich in das Krankenhaus Emmendingen verbracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Beim flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Hinweise zum Verursacherfahrzeug nimmt das zuständige Polizeirevier Emmendingen unter 07641-5820 entgegen.

