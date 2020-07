Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach-Bleibach: Brand in Zweifamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen wurden Rettungsdienste und Polizei gegen 05:00 Uhr, in die Elzacher Straße gerufen. In einem Zweifamilienhaus war es zu einem Brandausbruch gekommen. Die Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Haus aufgehalten haben, konnten dieses rechtzeitig verlassen. Dennoch gab es vorsorglich Untersuchungen wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftungen. In dem Wohnhaus entstand beträchtlicher Brandschaden. Über die Brandursache gibt es derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

