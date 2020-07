Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen haben Rauschgiftfahnder des Polizeipräsidiums Freiburg am 15.07.2020 in Freiburg. Bei einer zuvor durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler eine nicht geringe Menge Rauschgift, darunter Kokain und Marihuana, sowie umfangreiches Beweismaterial sicherstellen.

Das Amtsgericht Freiburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der 27-jährige gambische Staatsangehörige, der in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell