Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bei unerlaubter Müllentsorgung gefilmt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 14.07.20, gegen 20:26 Uhr entsorgte ein 56-jähriger Mann seinen alten Kühlschrank unerlaubt in einem Alteisencontainer in der Gutachstraße. Der Container befindet sich auf dem videoüberwachten Gelände eines Marktes für Handwerkerbedarf. Nachdem die unerlaubte Müllentsorgung festgestellt wurde, erfolgte die Sichtung des Videomaterials welches dann an die Polizei übergeben wurde.

Der "Umweltsünder" wird nun seinen Kühlschrank fachgerecht entsorgen müssen. Weiterhin droht ihm ein Bußgeldverfahren.

