Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieder verunfallter Radfahrer durch Vorfahrtsmissachtung eines Pkw-Fahrers

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch den 15.07.20, gg. 17:35 Uhr wollte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Auto von der Jostalstraße in die Freiburger Straße einfahren. Hierbei übersah er einen auf dem Radfahrweg befindlichen Fahrradfahrer und touchierte diesen leicht. Der 55-jährige Radfahrer verletzte sich hierdurch leicht am rechten Oberarm. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden von ca. 300 Euro.

Bereits am vergangenen Sonntag ereignete sich an gleicher Stelle ein ähnlich gelagerter Verkehrsunfall, bei dem ebenfalls ein Radfahrer verunfallte.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

