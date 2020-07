Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch den 15.07.20, gg. 17:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer die Gutachstraße in Richtung Freiburger Straße. Auf Höhe eines Autohauses fuhr der Radfahrer wohl aus Unachtsamkeit auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf. Glücklicher Weise blieb der Radfahrer durch die Kollision unverletzt. Jedoch entstand am Pkw ein Schaden von ca. 1.400 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

