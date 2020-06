Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Von Traktor erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmittag trug ein Radfahrer so schwere Verletzungen davon, dass er diesen wenig später erlag. Der 58 Jahre alte Zweiradlenker war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 14.20 Uhr auf einem Parallelweg der L75 von Iffezheim kommend in Richtung Rastatt unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur L78b kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit einem Traktor, dessen Führer zu diesem Zeitpunkt mit Mäharbeiten beschäftigt war. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

