Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugen nach gefährlichen Überholmanövern gesucht

Gernsbach (ots)

Bereits am vergangenen Dienstagmorgen (09. Juni) kam es gegen 5:25 Uhr im Tunnel Gernsbach zu gefährlichen Überholmanövern eines Unbekannten, weshalb die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nun auf der Suche nach Zeugen sind. Der noch unbekannte Fahrer eines Renaults war zu dieser Zeit auf der B 462 von Weisenbach in Richtung Rastatt unterwegs. Bereits auf Höhe des Sportplatzes Gernsbach wurde durch ihn ein Fahrzeug trotz bestehendem Überholverbot überholt. Im Tunnel Gernsbach kam bei einem weiteren Überholen eines Zustellerfahrzeuges Gegenverkehr auf, was den Renaultfahrer jedoch nicht abhielt im letzten Drittel des Tunnels zwei weitere Fahrzeuge zu überholen. Der Renault wurde durch den einzig bekannten Zeugen dabei als hellbrauner Kleintransporter/Van mit französischer Zulassung beschrieben. Zeugen, die entsprechende Beobachtung gemacht haben oder selbst durch den Unbekannten überholt oder gefährdet wurden, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell