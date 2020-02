Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw- Aufbrecher beobachtet

Hamm-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag, 22. Februar, gegen 23.30 Uhr, einen Pkw- Aufbrecher an der Schillerstraße. Nachdem der Tatverdächtige das Auto durchsucht hatte, floh er mit Bargeld und einer Musikbox als Beute in Richtung Schwarzer Weg. Der Flüchtige ist zirka 40 Jahre alt, hat einen schwarzen Bart und eine dünne Statur. Er trug eine schwarze Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

