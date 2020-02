Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Hamm (ots)

Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto diesen 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er wird verdächtig, am 7. Dezember 2019 gegen 2:25 Uhr einen Raub begangen zu haben. An der Martin-Luther-Straße, Ecke Südstraße soll er einen Mann beim Geldabheben am Automaten zur Seite gestoßen und das Geld entwendet haben. Daraufhin versuchte der Bestohlene den Tatverdächtigen festzuhalten. Dieser riss sich allerdings los und lief zusammen mit einem weiteren Mann in Richtung Fußgängerzone davon.

Der Verdächtige ist schlank, hat eine spitze Nase und hatte zum Tatzeitpunkt dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Er trug außerdem eine dunkle Kapuzenjacke.

Der Tatverdächtige wurde am Tatort aufgenommen. Das Amtsgericht Dortmund hat nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 zu melden.

Das Fahndungsfoto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-raub

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4463604 (lt)

