Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellerbrand in der Gustav-Heinemann-Straße

Hamm - Mitte (ots)

Am Sonntag, 09. Februar 2020, wurde der Polizei und der Feuerwehr gegen 01.50 Uhr ein Kellerbrand in der Gustav-Heinemann-Straße gemeldet. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Anschließend konnte der Brand, der in einem leerstehenden Kellerraum ausgebrochen war, schnell gelöscht und das stark verqualmte Treppenhaus gelüftet werden. In dem Kellerraum wurde festgestellt, dass Kleidungsstücke in Brand geraten waren. Der Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

