Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Brand einer Gartenhütte

Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Freitagnacht geriet gegen 02:40 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage im Bereich der Straße "Am Götzenberg" in Brand. Der Brand war weithin sichtbar und wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet. Durch meterhohe Flammen griff das Feuer zudem auf mehrere Bäume über. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem Großaufgebot aus, um den Brand zu löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum relevanten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden unter der Rufnummer 0621/3418-0 entgegengenommen.

