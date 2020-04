Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Mehrere Brände - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstag mussten Feuerwehr und Polizei mehrfach zu Bränden in Kalletal ausrücken. Gegen 14:30 Uhr brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Erder in der Straße "Am Werder". Gegen 15:45 Uhr brannte es an mehreren Stellen im Friedwald in Erder. Von Brandstiftung ist auszugehen. Am Samstagabend schließlich zündeten bislang unbekannte Täter am Schulzentrum Hohenhausen im "Weinkamp" gelagerte Dämmplatten an. Ein Zeuge bemerkte gegen 20:45 Uhr das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Durch die schnelle Benachrichtigung konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindern. Wer Hinweise auf die Brandursachen geben kann oder Verdächtiges im Zusammenhang mit den Feuern beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

