POL-ESW: Polizei als Retter in der Not; Beamten der Polizei in Eschwege retten einen Falken aus misslicher Lage

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei in Eschwege am vergangenen Sonntag gerufen. Gegen 15.00 Uhr rückten die Beamten aus, um einen Falken zu retten. Der Vogel war in Eschwege am Hessenring an der Bushaltestelle bei den Werraland-Werkstätten offenbar gegen die Rückseite einer Glasscheibe geflogen und zu Boden gestürzt. Dabei war der Vogel in einen Spalt zwischen der Scheibenwand des Haltestellenhäuschens und eines Maschendrahtzaunes gefallen, aus dem er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Besorgte Mitbürger hatten den Vogel entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt, die sich dann des Tieres annahm.

Mit dicken Handschuhen konnten die eingesetzten Beamten den verängstigten Vogel schließlich unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.

Der Falke flog im Anschluss an die Rettungsaktion wieder seiner Wege. Wohin ist nicht bekannt.

