Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Eierdieb lässt Bargeld mitgehen

Ahaus (ots)

Auf Bargeld und eine Packung Eier abgesehen hatte es ein Dieb in einem Hofladen in der Bauerschaft Averesch in Ahaus. Der Unbekannte bediente sich am Freitagnachmittag gegen 18.00 Uhr an der Kasse und fuhr mit dem Fahrrad davon. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl auf. Zu sehen ist dort ein Mann, bekleidet mit einer dunkelblauen Basecap, Jeans und einer schwarzen Steppjacke. Er trug einen dunklen Rucksack mit einer hellen Raute als Emblem.

