Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Stark alkoholisierte Jugendliche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 17.07.2020, auf Samstag kam neben zahlreichen Meldungen von Ruhestörungen zusätzlich die Mitteilung des Rettungsdienstes, dass in unmittelbarer Nähe einer Party am Grillplatz Wasser eine junge Frau ärztliche Hilfe benötigt. Die 16-Jährige musste letztlich ins Krankenhaus nach Freiburg verbracht werden.

Wenig später wurde erneut ein stark alkoholisiertes Mädchen entlang der Elz gemeldet. Die dortige Sachverhaltsabklärung erbrachte, dass auch hier eine 16-Jährige in die Uniklinik nach Freiburg gebracht werden musste.

Noch während die Streife vor Ort war, musste sich ein 14-Jähriger unentwegt aufgrund seiner Alkoholisierung übergeben. Schließlich musste ein weiterer Rettungswagen auch ihn ins Krankenhaus nach Freiburg verbringen.

