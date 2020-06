Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Vogelsberg - Gleichstellungsbeauftragte in den Ruhestand verabschiedet

Osthessen (ots)

Fulda / Vogelsberg - Kriminaldirektor Andreas Böhm, langjähriger Leiter der Polizeidirektion Vogelsberg, geht Ende Juni - nach über 42 Jahren aktivem Polizeidienst - in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Polizeidirektor Hans-Dieter Blum, der bereits seit Anfang April die Geschicke im Vogelsberg lenkt und zuvor seit 2016 als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion in Alsfeld tätig war.

Am Dienstag (16.06.) überreichte Polizeipräsident Voß den künftigen Pensionären die Ruhestandsurkunde. "Mit Andreas Böhm verliert die osthessische Polizei einen versierten Beamten, der stets die fachlichen Herausforderungen aber auch die sozialen Aspekte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick hatte", betonte der Polizeipräsident und dankte Böhm für die langjährige Zusammenarbeit. "Für ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen viel Glück und Gesundheit", so Voß.

Böhm erlernte den Beruf des Polizeibeamten von der "Picke" auf. Die I. Fachprüfung für den mittleren Polizeidienst legte er im Herbst 1980 ab. Anschließend führte ihn sein Weg als Streifenbeamter zu Dienststellen in Frankfurt am Main und Maintal. 1984 wechselte Böhm zur Kriminalpolizei. Sechs Jahre später schloss er das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst mit der II. Fachprüfung erfolgreich ab. In den Folgejahren erlebte er seine Dienstzeit bei der Kriminalpolizei in Hanau, wo er sich 1993 für die Laufbahn des höheren Polizeidienstes qualifizierte. Es folgten Studienzeiten in Wiesbaden und Münster/Westfalen. Als frisch ernannter Kriminalrat übernahm er 1995 im Polizeipräsidium Kassel die Leitung der zentralen Kriminalitätsbekämpfung und war seitdem nebenamtlich viele Jahre als Dozent für Kriminalistik an der Hochschule der hessischen Polizei in Kassel tätig. Von 1998 bis 2000 lernte er als Leiter des Direktionstabs der damaligen Polizeidirektion Lauterbach zum ersten Mal den Vogelsberg kennen. Maßgeblich war Böhm auch an der Organisation und dem Aufbau des Polizeipräsidiums Osthessen im Jahr 2001 beteiligt. Dort fungierte er bis 2009 als Abteilungsleiter Zentrale Dienste, bevor er für die folgenden zwei Jahre in gleicher Funktion zum Polizeipräsidium Nordhessen wechselte. Im Dezember 2011 erfolgte die Rückkehr in den Vogelsbergkreis als Leiter der Polizeidirektion.

Mit Polizeidirektor Hans-Dieter Blum bekommt die Polizeidirektion Vogelsberg einen würdigen Nachfolger, der künftig für die mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vogelsberger Polizei verantwortlich sein wird. "Ich wünsche Herrn Blum für seinen neuen Aufgabenbereich ein gutes Gelingen und sehe die Leitung der Polizeidirektion Vogelsberg bei ihm in guten Händen", so Polizeipräsident Günther Voß.

Der 44-jährige Blum lebt in der Gemeinde Kalbach (Landkreis Fulda), ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Vor seiner Verwendung in Osthessen war er als Leiter des Abteilungsstabes und stellvertretender Leiter der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main eingesetzt.

Neben Kriminaldirektor Andreas Böhm verabschiedete Voß am Dienstagmorgen auch die Gleichstellungsbeauftragte Gerda Strache in den Ruhestand. Fast 40 Jahre ihrer beruflichen Laufbahn verbrachte Frau Strache bei der osthessischen Polizei. Von 1982 bis 2006 arbeitete sie als Bürofachkraft bei der Polizeidirektion Fulda. In der Folge war sie bis zu ihrer Verabschiedung als Personalberaterin tätig. Zusätzlich hat Frau Strache seit 1994 das Amt der Frauenbeauftragten - heute Gleichstellungsbeauftragten - wahrgenommen. "Mit ihrer sozialen Ader konnte Frau Strache sich auf dieser Stelle beruflich verwirklichen. Ich kenne Sie als angenehme Kollegin, auf die man sich stets verlassen konnte", so Voß. Auch ihr wünschte er im Anschluss alles Gute für die Zeit nach der Polizei.

