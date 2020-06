Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten auf der K 142 bei Langenschwarz

Am Mittwoch, 17.06.2020, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Hamm die K 142 aus Langenschwarz kommend in Richtung Wehrda. Etwa einen Kilometer hinter der Ortslage wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Zuvor musste er sein Fahrzeug jedoch anhalten, um dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Eine ihm dabei mit ihrem Pkw entgegenkommende 34-jährige Frau aus der Gemeinde Haunetal wollte er wegen des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Nebels mittels Handzeichen auf deren vermeintlich zu hohe Geschwindigkeit aufmerksam machen. Daraufhin bremste diese ihr Fahrzeug sehr stark ab. Eine ihr hinterherfahrende ebenfalls aus der Gemeinde Haunetal stammende 24-jährige Frau bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Pkw auf das abbremsende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 34-jährigen in ein rechtsseitig angrenzendes Feld geschleudert, wo er auf der Seite liegen blieb. Beide Frauen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 13.000,- Euro.

