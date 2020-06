POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Pkw beschädigt

Fulda - Am Dienstag (16.06.), zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Smart, welcher durch die Geschädigte im Bereich der Tannenbergstraße auf einem Parkplatz abgestellt worden war. Unbekannte warfen vermutlich mit Steinen gegen die Windschutzscheibe und beschädigten diese dadurch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Kirchenräumlichkeiten

Fulda - Am Montag (15.06.), zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, brachen Unbekannte in Räumlichkeiten einer Kirche in der Lindenstraße ein. Die Täter hebelten im Innenraum der Kirche eine verschlossene Tür sowie einen Schrank auf. Aus diesen stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

