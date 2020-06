Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bauschaum in Pkw-Auspuff gesprüht - Autolack zerkratzt - Spielfigur auf Pausenhof beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Bauschaum in Pkw-Auspuff gesprüht

Mücke - Zwischen Montagnachmittag (15.06.) und Dienstagnachmittag (16.06.) sprühten Unbekannte in der Lutherstraße Bauschaum in den Auspuff eines silbernen Toyota Corolla. Das Auto war auf dem Hof eines Wohnhauses abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Autolack zerkratzt

Alsfeld - Unbekannte zerkratzten am Montagmittag (15.06.), zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr, in der Bahnhofstraße den Lack der Fahrertür eines schwarzen Opel Astra. Das Auto war auf dem Bahnhofsparkplatz abgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Spielfigur auf Pausenhof beschädigt

Alsfeld - Zwischen Freitagmittag (12.06.) und Montagmorgen (15.06.) beschädigten Unbekannte auf dem Pausenhof einer Schule in der Volkmarstraße eine größere Spielfigur aus Fiberglas. Die Täter brachen den dazugehörigen Papagei ab und verursachten einen Schaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

