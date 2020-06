POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Von Fahrbahn abgekommen - Unfall mit Personenschaden

Wartenberg - Am Montag (15.06.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen Porsche 911 die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Wartenberg. Auf der regennassen Fahrbahn brach das Heck des Fahrzeuges aus. Der Porsche drehte sich auf der Fahrbahn und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der 83-jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 32.000 Euro.

