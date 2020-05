Polizei Aachen

POL-AC: Die Aachener Kripo hat einen neuen Chef - Leitender Kriminaldirektor (LKD) Andreas Bollenbach übernimmt die Direktion Kriminalität im Polizeipräsidium Aachen

Bild-Infos

Download

Aachen/StädteRegion (ots)

Andreas Bollenbach ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität im Polizeipräsidium Aachen und hat damit die Nachfolge von Herrn LKD Stephan Wey angetreten, der Ende April 2020 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Herr Bollenbach ist seit 38 Jahren Polizeibeamter und hatte in dieser Zeit verschiedene Funktionen inne. Neben polizeilichen Aufgaben in Bonn, Wuppertal und Köln, baute er die Geschäftsstelle für polizeiliche Auslandseinsätze im Bundesinnenministerium mit auf und leistete im Polizeipräsidium Potsdam Aufbauhilfe. Die nunmehr 20 Jahre im höheren Dienst begannen für ihn im Jahr 2000 im Polizeipräsidium Aachen in der Soers. Nach 11 Jahren wechselte er dann in das Innenministerium nach Düsseldorf und arbeitete dort als Referent für politisch motivierte Kriminalität. Im Jahr 2015 übernahm er in der Heinsberger Kreispolizeibehörde die Funktion des Abteilungsleiters der Polizei.

Andreas Bollenbach wohnt mit seiner Familie in der StädteRegion und freut sich nun wieder zurück in Aachen zu sein: "Es ist schön, nach fast 10 Jahren, zurück in seiner Heimatbehörde zu sein und hier die Leitung der Direktion Kriminalität wahrnehmen zu können."

Ein Portraitfoto von Andreas Bollenbach kann rechtfrei herunter geladen werden. (bg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell