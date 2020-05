Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte Täter beschädigen Wildabwehrzaun am Flugplatz für Ultra-leichtflieger

Aachen/ Hambach/ Morschenich (ots)

Letzten Freitagmorgen (15.05.2020) erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Elektro- Wildschutzzaun am "Ultraleicht Aero- Club" in Morschenich beschädigten. Auf mehreren Metern war der komplette Zaun, der als Schutz gegen Wildtiere, vor allem Wildschweine, dient, samt Pfosten von unbekannten und flüchtigen Tätern umgerissen worden. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Euro- Bereich. Die Ermittlungskommission Hambach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, ob es Zusammenhänge mit der Waldbesetzerszene gibt, ist nun ebenfalls Gegenstand dieser Ermittlungen. (pw)

