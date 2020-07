Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen/Bonndorf: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.07.2020, ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 170 zwischen Bonndorf und Löffingen verletzt worden. Gegen 14:10 Uhr war ein 53 Jahre alter Toyota-Fahrer vom Wanderparkplatz bei der Schattenmühle auf die Landstraße eingefahren und hatte dabei den herannahenden 53 Jahre alten Motorradfahrer übersehen. In der Folge kollidierte das Motorrad mit dem Toyota. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Toyota liegt bei rund 5000 Euro, am Motorrad bei ca. 6000 Euro.

