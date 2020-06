Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrer flüchtete

Bocholt (ots)

Mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und unter mehrfacher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer flüchtete am Sonntagnachmittag ein noch unbekannter Motorrollerfahrer vor der Polizei. Die Beamten wollten den mit zwei Personen besetzten schwarzen Yamaha Aerox Motorroller mit weißem Heck und weißer Innenverkleidung gegen 14.15 Uhr im Bereich Birkenallee/Büngerner Straße anhalten. Der Motorrollerfahrer missachtete die Haltezeichen und flüchtete - teilweise unter Missachtung roter Ampeln und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Da er auch über Radwege fuhr, mussten mehrfach Radfahrer ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern. Die Flucht führte über die Straßen Büngerner Straße - Degelingsesch - Töppingsesch - Pleystrang - Degelingsesch -Töppingsesch - Hohenhorster Straße - Erich-Kästner-Straße - Am Lönsstadion - Radweg entlang des Ostrings - Münsterstraße.

In Höhe der Leipziger Straße verloren die Beamten den Roller an einer Schranke aus den Augen.

Der rücksichtslose Fahrer war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Helm. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

