POL-BOR: Borken-Burlo - Zeugen beobachten mutmaßliche Trunkenheitsfahrt

Borken-Burlo (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntagabend einen grauen VW Golf, dessen Fahrer auf der Borkener Straße in den Gegenverkehr geriet, sodass ein noch unbekannter Motorradfahrer ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Die Zeugen folgten den Autofahrer, der weiterhin in deutlichen Schlangenlinien fuhr bis zu dessen Anschrift und informierten die Polizei. Polizeibeamte trafen den 55-Jährigen Südlohner an. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss und machte keine Aussagen zur Sache. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

