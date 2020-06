Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Leitpfosten entwendet

Rhede (ots)

In der Nacht zum Montag beobachtete eine Zeugin gegen 02.10 Uhr zwei junge Männer, die sich auf der Burloer Straße an Leitpfosten zu schaffen machten. Beamte der Bundespolizei trafen kurz darauf einen 18-jährigen aus Rhede an, auf dessen Fahrradgepäckträger sich ein Leitpfosten befand. Mit dem Diebstahl will der 18-Jährige nichts zu tun haben. Der Leitpfosten wurde wieder aufgestellt.

