Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Borken (ots)

In der Nacht zum Montag stürzte ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer aus Borken gegen 00.10 Uhr auf der Weseler Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er gab an, dass er sich kurz vor dem Unfall vom Licht eines entgegenkommenden Pkw geblendet gefühlt habe. Der 39-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

