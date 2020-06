Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Bocholt (ots)

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht einen ca. 15 - 20 Jahre alten Mann, der mehrfach gegen eine Glasscheibe des Gebäudes der Albert-Schweizer-Schule an der Herzogstraße schlug und diese dabei beschädigte. In der Nähe, so die Zeugin, hätten noch vier weitere Personen gestanden - ob der Täter zu dieser Gruppe gehörte, ist nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

