Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am 27.04.2020 ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL in der Kurfürstenstraße 69 in Wittlich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Hierbei wurde der hintere rechte Kotflügel eines weißen Audi A4 beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

