Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200519.2 Weddingstedt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Weddingstedt (ots)

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in einen Supermarkt in Weddingstedt eingestiegen und haben Tabakwaren und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 03.45 Uhr drangen vermutlich drei Täter gewaltsam über die Haupteingangstür in den Markt im Steller Weg ein. Dabei lösten sie eine Alarmanlage aus, so dass sich der Verantwortlich nur wenig später auf den Weg machte, um nach dem Rechten zu sehen. Auf der Strecke zu dem Geschäft kamen dem Mann drei Personen mit Müllsäcken entgegen, vermutlich die Täter. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung der Dorfstraße und letztlich wahrscheinlich mit einem Fahrzeug. Aus dem Supermarkt entwendeten die Einbrecher diverse Tabakwaren und einen kleinen Geldbetrag aus einer Kasse. Der Sachschaden, den sie anrichteten, dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge geben können, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

