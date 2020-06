Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Partygast wollte Fahrrad stehlen

Borken-Weseke (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden Anwohner des Kirchplatzes gegen 01.55 Uhr auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte. Ein Zeuge ging auf den Tatort zu, woraufhin der Täter versuchte sich zu verstecken. Er lief aber zunächst nicht davon und ließ mit sich sprechen. Dabei gab er an, dass er von einer Party käme und ein Fahrrad für den etwas weiteren Heimweg klauen wollte. Als der zweite Zeuge ein Foto des Täters machte, lief dieser über die Borkenwirther Straße und die Klünstraße davon. Der ca. 16 - 18 Jahre alte Täter hat kurze Haare. Er trug einen gelben Kapuzenpullover, schwarze Shorts und Badelatschen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell