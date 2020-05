Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vom Blumenbeet über das Krankenhaus in die Polizeizelle

Bocholt (ots)

Zeugen meldeten am Samstag, gegen 10.00 Uhr einen stark alkoholisierten Mann, der auf der Fontanestraße in einem Blumenbeet lag. Der 42-jährige in Bocholt wohnhafte Mann lehnte zunächst jede Hilfe ab, konnte aber davon überzeugt werden, mit ins Krankenhaus zu fahren. Polizeibeamte begleiteten den Transport und konnten im Krankenhaus sofort einschreiten, als der Mann aggressiv wurde und herum randalierte. So verbrachte er die nächsten Stunden in einer Polizeizelle. Da er einen Polizeibeamten bedrohte und beleidigte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

