Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Stuttgart (ots)

Zwei Graffit-Sprayer im Alter von 18 und 24 Jahren sind am Mittwoch (08.04.2020) gegen 16:30 Uhr auf frischer Tat am Stuttgarter Abstellbahnhof angetroffen und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen worden. Die beiden jungen Männer konnten zunächst von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn dabei beobachtet werden, wie sie offenbar einen auf dem Gelände abgestellten Intercity-Zug mit Farbe besprühten. Als daraufhin alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei am Tatort eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Täter in unterschiedliche Richtungen. Nach kurzer Flucht konnten die beiden bereits polizeibekannten Männer von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der 24-Jährige zudem Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme, indem er nach einem eingesetzten Beamten der Landespolizei schlug. Die beiden Festgenommenen zogen sich bei dem Vorfall jeweils leichte Schürfwunden zu, die Polizisten blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Zug kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach einer erfolgten Spurensicherung ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

