Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Dreister Diebstahl

Raesfeld (ots)

Tageseinnahmen und ein Schälchen Erdbeeren entwendete ein dreister Dieb am Freitag von einem Hofgelände an der Straße Schulten Matt. Gegen 16.10 Uhr fuhr der Dieb mit einem silberfarbenen BMW (Ortskennzeichen GER) vor, ging zum Verkaufshäuschen, nahm die Tageseinnahmen und die Erdbeeren an sich, ging zu dem Pkw zurück und fuhr davon. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 1,80 m bis 1,90 m groß, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Mund-Nase-Maske.

