Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: A 81 zw. AS Rottweil und AS Villingen-Schwenningen) Sprinter kommt ins Schleudern (12.02.2020)

Rottweil - Villingen, A81 (ots)

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der A 81 ereignet hat. Ein 25-jähriger Sprinter-Lenker befuhr die Autobahn von der Anschlussstelle Rottweil kommend in Richtung Singen. Um ein Fahrzeug zu überholen, wechselte er auf die linke Spur. Kurz vor der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen geriet er auf der schneebedeckten Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte zunächst gegen die rechte, dann gegen die linke Schutzplanke. In der Folge überschlug sich der Transporter und kam auf dem linken Fahrstreifen seitlich zum Liegen. Der 25-Jährige blieb unverletzt, sein 50-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen waren beide Fahrspuren zeitweise voll gesperrt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste eine Spezialreinigungsfirma hinzugezogen werden. Am heutigen Donnerstag gegen 01.15 Uhr war die Strecke wieder komplett befahrbar.

